Dallo spazio, gli auguri di buon Natale degli astronauti: pronti a festeggiare il Capodanno per ogni alba visibile dalla ISS – VIDEO

Mentre una capsula Dragon è in viaggio per portare esperimenti e rifornimenti dalla Terra, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ci si prepara ad un Natale da vivere nello spazio. Gli astronauti della Expedition 66 hanno inviato, come da tradizione, un video con gli auguri di buone feste dall’avamposto spaziale (vedi video in fondo all’articolo).

Quello in orbita “sara’ un Natale speciale” anche se trascorso lontano da casa e dagli affetti piu’ cari, spiegano gli astronauti passandosi il microfono l’un l’altro. “Qui abbiamo trovato una nuova famiglia spaziale”. “Penso che riproporremo le nostre tradizioni e avremo modo di parlare con i nostri familiari sulla Terra”, aggiunge l’astronauta Kayla Barron della NASA.

Anche per il Capodanno si prospetta una lunga festa a bordo. “Pensare che le persone si sveglieranno per salutare l’anno nuovo ogni volta che vedremo l’alba da qua, sara’ fantastico“, sottolinea Raja Chari, riferendosi al fatto che dalla ISS si vedono 16 albe ogni giorno. “Sara’ uno splendido inizio di anno con tanti esperimenti scientifici” sulla ISS: “avere il privilegio di poter vedere cosi’ tanti Paesi in pochi minuti, ci da’ una sensazione di unita’ di tutti gli esseri umani nel mondo”, concludono gli astronauti.