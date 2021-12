Il 4 Dicembre l’unica Eclissi Solare Totale del 2021: quando, dove e come vederla, tante curiosità e INFO UTILI

MeteoWeb

L’unica eclissi solare totale dell’anno sarà domani, 4 Dicembre, e chi vive nell’estremo Sud del mondo potrebbe riuscire a intravederla. In alternativa, è possibile guardarla in live streaming, meteo permettendo.

Le eclissi solari si verificano quando la Luna Nuova passa davanti al Sole, dal punto di vista della Terra.

Un’eclissi solare totale – come quella visibile negli Stati Uniti il 21 Agosto 2017 – si verifica quando la Luna è abbastanza vicina nella sua orbita attorno alla Terra da bloccare il 100% del disco solare. Se un osservatore si trova nella stretta area di totalità, durante il picco dell’eclissi vedrà un tramonto a 360 gradi e lo strato esterno infuocato del Sole, noto come corona.

La migliore visibilità per questa eclissi si avrà dall’Antartide e dalle acque circostanti, anche se alcune fasi parziali saranno visibili in regioni come Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Sud Africa.

Dopo la conclusione, dovremo aspettare quasi 18 mesi fino alla prossima eclissi solare totale, il 20 Aprile 2023: riguarderà una regione molto più popolata che include l’Asia meridionale e orientale, secondo la NASA.

A che ora è l’eclissi solare totale e quanto durerà

Come la maggior parte delle eclissi solari, l’evento sarà relativamente breve. La Luna ha un’ombra molto piccola e a volte siamo abbastanza fortunati da vederla coprire l’intera faccia del Sole, dal punto di vista della Terra.

La totalità durerà solo 1 minuto e 54 secondi al massimo, secondo Sky & Telescope: ciò dipende fortemente da dove ci si trova all’interno dell’area di totalità. La fase parziale dell’eclissi durerà però circa un’ora.

L’eclissi solare parziale inizierà alle 07:00 UTC, con massimo alle 07:33 UTC, e l’eclissi parziale terminerà alle 08:06 UTC, secondo NASA.

Come sarà l’eclissi solare

Le eclissi solari totali si verificano grazie a una felice coincidenza, perché il diametro del Sole è 400 volte più grande della Luna, ma capita anche che il satellite orbiti 400 volte più vicino alla Terra rispetto al Sole. Quando i percorsi orbitali della Luna e del Sole si intersecano perfettamente, ogni 18 mesi circa, si ottiene un’eclissi solare totale.

La totalità si verifica nelle regioni terrestri in cui l’ombra più scura della Luna, nota come umbra, attraversa la superficie.

Lo strato detto “corona” fa capolino intorno alla Luna mentre il Sole è completamente coperto. La fase totale dell’eclissi del 4 Dicembre 2021 durerà meno di 2 minuti, ma in rari momenti l’allineamento sarà da garantire agli osservatori del cielo 7,5 minuti di totalità.

Dove è visibile l’eclissi solare del 4 Dicembre

Dato che l’ombra della Luna è stretta, solo una piccola parte di persone vedrà l’eclissi solare totale del 4 Dicembre. Questa eclissi passerà anche su una parte particolarmente isolata del mondo, che è la penisola antartica.

Meteo permettendo, il fenomeno si potrà seguire online. La NASA prevede di trasmettere l’eclissi solare totale da Union Glacier, in Antartide: lo streaming (video di seguito) inizierà alle 07:30 ora italiana, la totalità alle 08:44 ora italiana e la diretta terminerà poi alle 09:37 ora italiana.

Il percorso dell’eclissi riguarderà la punta più meridionale del Sud America, l’Antartide e le acque che la circondano.

Le regioni più meridionali di Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Sud Africa vedranno una piccola ombra del disco lunare muoversi sul Sole, secondo Time and Date.