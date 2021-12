Il Meteo in Toscana: cielo sereno e locali gelate nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso con addensamenti sulle zone interne, più compatti sulle zone orientali della regione, ove non si escludono deboli precipitazioni nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli da nord est con locali rinforzi sulle zone orientali e meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento in pianura con gelate più localizzate, in calo in montagna; massime in generale lieve diminuzione.

Venerdì 17 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi sulla costa grossetana.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in calo le minime con locali gelate su pianure e vallate interne; massime in aumento, sensibile in montagna. Elevata escursione termica.

Sabato 18 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est, in rinforzo dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo.

Domenica 19 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.