Il Meteo in Trentino: neve a quote basse domani, poi sole con vento freddo

Secondo le previsioni di Meteo Trentino, domani la neve tornerà a imbiancare il territorio.

E’ in arrivo una nuova perturbazione: domani il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni nevose a quote piuttosto basse.

Lunedì e martedì è previsto tempo soleggiato ma con freddo pungente per il rinforzo dei venti da nord.

Mercoledì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni diffuse al pomeriggio e sera. Anche giovedì cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse nevose a quote basse.