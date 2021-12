Incendio a Beinasco, domani scuole chiuse: “tenere le finestre chiuse e uscire solo se necessario”

MeteoWeb

Daniel Cannati, sindaco di Beinasco, ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole domani, lunedì 13 dicembre, a causa dell’incendio scoppiato nel pomeriggio nei capannoni di una azienda che ricicla rifiuti di plastica, alle porte di Torino. “In accordo con il preside delle scuole coinvolte e con l’unita’ di crisi Arpa, domani la scuola elementare Mei, la scuola materna Rodari e l’asilo nido Garelli rimarranno chiuse – si legge nel documento -. La scelta e’ stata assunta in via precauzionale perche’ nella giornata di domani saranno previste maggiori concentrazioni di inquinanti nelle zone piu’ vicine all’incendio. La perimetrazione delle chiusure e’ stata definita di concerto con i tecnici Arpa. Ci scusiamo con le famiglie per il disagio, reso purtroppo necessario dalla situazione di emergenza“.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro con quaranta uomini e venti mezzi per domare le fiamme. I tecnici di Arpa Piemonte stanno effettuando costanti monitoraggi dell’aria nella zona interessata dall’incendio e nelle zone di Torino sud e centro sud, dove la direzione dei venti sta direzionando i fumi.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini che abitano nella zona sud di Torino di tenere in via precauzionale le finestre chiuse e di uscire di casa solo se necessario, per breve tempo e indossando sempre la mascherina FPP2. Nel corso della notte, per effetto dell’inversione termica, potrebbe inoltre aumentare l’odore prodotto dal materiale plastico bruciato. “La situazione e’ sotto controllo, rimaniamo in costante contatto con i tecnici Arpa per accertarci che non si raggiungano livelli critici di sostanze tossiche. Sara’ nostra cura tenere informata la popolazione, io stesso riferiro’ domani in consiglio comunale sulla gestione dell’emergenza“, afferma l’assessore alla Protezione Civile del comune di Torino, Francesco Tresso, che si e’ recato sul posto per fare il punto della situazione con i tecnici dell’Arpa e dei Vigili del Fuoco, oltre che con i sindaci di Beinasco e di Grugliasco.