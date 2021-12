Il tricolore italiano sulle Dolomiti innevate: sorvolo delle Frecce Tricolori in Alta Badia – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 dicembre, le Frecce Tricolori hanno realizzato un sorvolo in Alta Badia per la 36ª edizione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile sulla pista Gran Risa a La Villa (Bolzano). Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto e del video in fondo all’articolo, in cui il tricolore italiano disegnato nel cielo si staglia contro le Dolomiti innevate, nel Trentino Alto Adige.