Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Cagliari, Noto e Imperia, +2°C a Fidenza e Casale Monferrato, +1°C a Robbio, 0°C a Brunico

Anche oggi l’anticiclone ha coperto l’Italia, garantendo condizioni di stabilità, ma a partire dalla sera, inizierà un raid freddo al Sud. L’aria fredda si farà via via più penetrante verso il medio-basso Adriatico e le regioni meridionali, associata a un rinforzo significativo dei venti settentrionali. L’azione più fredda si esplicherà nel corso di domani, sabato 18 dicembre, quando è atteso un calo della temperatura più significativo proprio sul Sud Italia, anche nell’ordine di 4/5°C in meno rispetto ai valori di oggi.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 17 dicembre 2021, in alcune località italiane: