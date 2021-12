La tempesta dell’Immacolata spacca l’Italia in due: gelo e neve al Nord, clima primaverile al Sud. Dai -8°C di Livigno ai +20°C di Palermo, le temperature massime di oggi

MeteoWeb

La neve ha dominato la scena meteorologica di oggi al Nord Italia, scendendo fino in pianura. Imbiancate anche le grandi città come Milano, Torino e Genova. In Liguria, la neve è arrivata persino sulla costa. Ma mentre il Nord faceva i conti con freddo e neve, al Sud le temperature sono aumentate. È stato un giorno dell’Immacolata dal meteo estremo in Italia, praticamente spaccata in due: freddo e neve al Nord, dove molte località del Nord-Ovest non hanno superato o hanno superato di poco gli 0°C, e clima primaverile all’estremo Sud, con i +20°C toccati in Sicilia, +19°C in Sardegna e +18°C in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, in alcune località italiane: