Maltempo in Liguria, neve fino alla costa: spiagge imbiancate a Savona – VIDEO

L’ondata di freddo e neve che sta colpendo il Nord Italia nel giorno dell’Immacolata ha portato la neve fin sulla costa in Liguria. Le spiagge innevate a Savona regalano immagini davvero suggestive (vedi video in fondo all’articolo).

Sulle coste dell’Imperiese e di Genova, invece piove nonostante fossero tutte interessate da una allerta gialla per neve. Nevica invece nell’entroterra della provincia di Savona, soprattutto in Val Bormida, dove sono attivi gli spazzaneve, nell’entroterra del Genovesato, in valle Stura e nel Comune di Rossiglione, interessate da una allerta arancione, e sulle zone montane dell’Imperiese (allerta gialla). Neve anche sulla A6 Torino – Savona e sulla A7 Genova -Milano.

Fiocchi anche a Genova, in alta Valbisagno, in Valpolcevera, in Valbrevenna, al passo dei Giovi. Sta nevicando anche a Santo Stefano d’Aveto, la stazione sciistica in provincia di Genova.

Intanto Arpal ha esteso la durata dell’allerta per neve di alcune ore in quelle zone dove era prevista la chiusura alle 15.

