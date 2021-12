Maltempo, oggi tanta neve in Lombardia: imbiancato il Nord della regione, primi fiocchi anche a Milano [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Ha iniziato a nevicare a Milano con +1°C: dopo il nevischio delle prime ore del mattino, sono iniziati a scendere i primi fiocchi anche in centro. Al momento la neve non ha ancora attecchito al suolo.

Il Comune ha provveduto a spargere sale agli ingressi delle metropolitana e alle fermate dei mezzi pubblici, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti.

Dalle 6 di questa mattina è attivo il COC-Centro Operativo Comunale.

La neve dovrebbe cadere fino alle 21 di questa sera e l’accumulo stimato va dai 2 ai 10 cm.

Nevica maggiormente nella zona nord della Lombardia, in particolare nelle fasce montane.

