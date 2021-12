Meteo, risveglio fiabesco a Torino nella Festa dell’Immacolata: imbiancato il capoluogo piemontese [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Il Nord Italia oggi, Festa dell’Immacolata, verrà imbiancato dalla neve: ha iniziato a nevicate e nevicherà ancora copiosamente in mattinata su tutto il Piemonte, a Torino, Biella, Novara, Domodossola, Verbania; su gran parte della Lombardia, comprese Milano, Varese, Como, Bergamo e poi dalla tarda mattinata anche su Brescia. Nevicherà anche in Liguria, con possibili fiocchi sulla costa tra Savona e Genova che si tramuteranno poi in pioggia.

Già dalle 7 Torino si è risvegliata con strade e tetti imbiancati, con una temperatura di circa 0°C: a corredo dell’articolo le immagini dal capoluogo piemontese.

Dalla mezzanotte sono in azione i mezzi spargisale per rallentare il deposito della neve al suolo.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, gli accumuli più significativi a bassa quota riguarderanno monferrato, astigiano e alessandrino, dove potranno superare i 15-20 cm, sui restanti settori di pianura i quantitativi saranno inferiori, tra 5 e 15 cm. Sulle zone montane e pedemontane sono previsti valori di nuova neve compresi tra 15 e 20 cm. Un miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio.

Nel corso della giornata la nevicata si estenderà anche al Nord/Est, interessando tutto il Trentino Alto Adige, gran parte del Veneto e buona parte del Friuli Venezia Giulia.

