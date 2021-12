La neve ricopre il Piemonte nel giorno dell’Immacolata: imbiancate anche Cuneo, Novara e Alessandria – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Piemonte si tinge di bianco in questo mercoledì 8 dicembre. Oltre che su Torino, la neve è caduta anche sui capoluoghi di provincia come Cuneo, Novara e Alessandria. In particolare, a Novara ha iniziato a nevicare bene da poco, considerando che fino alle 9 le precipitazioni erano miste ad acqua. In questo momento, si registrano +1°C a Cuneo e Novara e 0°C ad Alessandria.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini della “Dama Bianca” sui tre capoluoghi di provincia.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, gli accumuli più significativi a bassa quota riguarderanno Monferrato, Astigiano e Alessandrino, dove potranno superare i 15-20cm, sui restanti settori di pianura i quantitativi saranno inferiori, tra 5 e 15cm. Sulle zone montane e pedemontane sono previsti valori di nuova neve compresi tra 15 e 20cm. Un miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio.

Nel corso della giornata la nevicata si estenderà anche al Nord/Est, interessando tutto il Trentino Alto Adige, gran parte del Veneto e buona parte del Friuli Venezia Giulia.

