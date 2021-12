Maltempo in Piemonte: tanta neve a Bardonecchia, a Sestriere le auto spariscono nel bianco – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È un mercoledì 8 dicembre all’insegna della neve in Piemonte, che sta scendendo fino a quote molto basse. Se le immagini dei capoluoghi imbiancati, come Torino, Novara, Cuneo e Alessandria, sono suggestive, quelle che arrivano dalle località in quota sono davvero spettacolari.

Sestriere, per esempio, località a 2.000 metri in provincia di Torino, è ricoperta da grandi quantità di neve, che quasi fanno sparire le auto nel bianco (come dimostrano i video in fondo all’articolo). Anche a Bardonecchia, circa 1.300 metri di quota, sempre nel Torinese, la neve sta cadendo copiosa, come visibile dalle foto della gallery scorrevole in alto.

