Suggestiva scoperta nel Nord Atlantico: l’uomo ha raggiunto le remote Isole Faroe secoli prima di quanto si pensasse, ancora prima dei vichinghi

Nuove prove dal fondo di un lago nelle remote Isole Faroe del Nord Atlantico indicano che un gruppo di umani si stabilì nell’area intorno al 500 d.C., circa 350 anni prima dei Vichinghi, che fino a poco tempo fa erano stati ritenuti i primi abitanti umani. I coloni potrebbero essere stati Celti che hanno attraversato mari agitati e inesplorati da quelle che oggi sono la Scozia o l’Irlanda. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Communications Earth & Environment.

Le Isole Faroe sono un piccolo e aspro arcipelago a metà strada tra la Norvegia e l’Islanda, a circa 200 miglia a nord-ovest della Scozia. Scogliere imponenti dominano le coste, sferzate da forti venti, e il paesaggio roccioso è per lo più tundra. Non ci sono prove che le popolazioni indigene abbiano mai vissuto nella zona, cosa che la rende una delle poche terre del pianeta rimaste disabitate fino ai tempi recenti. Gli scavi archeologici del passato hanno indicato che i vichinghi le raggiunsero per la prima volta intorno all’850 d.C., subito dopo aver sviluppato la tecnologia per la navigazione a lunga distanza. L’insediamento potrebbe aver costituito un trampolino di lancio per l’insediamento vichingo dell’Islanda nell’874 e la loro colonizzazione di breve durata della Groenlandia, intorno al 980.

Il nuovo studio, condotto da scienziati del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University, si basa su sedimenti lacustri che indicano che le pecore domestiche sono apparse improvvisamente intorno al 500, ben prima dell’occupazione nordica. In precedenza, le isole non ospitavano mammiferi, domestici e non: le pecore sarebbero potute arrivare solo con le persone. Lo studio non è il primo ad affermare che qualcun altro è arrivato prima, ma i ricercatori sostengono che sia una indagine conclusiva.

Negli anni ’80, i ricercatori hanno stabilito che la plantago lanceolata, un’erbaccia comunemente associata a zone e pascoli e spesso utilizzata come indicatore della prima presenza umana in Europa, è apparsa nelle Isole Faroe intorno al 2200 a.C. All’epoca, questa è stata ritenuta possibile prova di arrivo umano. Tuttavia, i semi potrebbero essere arrivati ​​​​col vento e la pianta non ha bisogno della presenza umana per svilupparsi. Allo stesso modo, gli studi sul polline prelevato dai fondali lacustri e dalle paludi mostrano che qualche tempo prima del periodo nordico, la vegetazione legnosa scomparve in gran parte, forse a causa della masticazione persistente delle pecore, ma anche forse a causa di cambiamenti climatici naturali.

Alcuni testi medievali suggeriscono che i monaci irlandesi raggiunsero le isole intorno al 500. Per prima cosa, si dice che Saint Brendan, un famoso ed esperto navigatore irlandese, abbia attraversato l’Atlantico con un gruppo di persone dal 512 al 530, e presumibilmente abbia trovato una terra soprannominata l’Isola dei Beati. Da ipotesi e mappe successive è emerso che si trattava o delle Isole Faroe, o delle Azzorre meridionali, o delle Isole Canarie, o che Brendan abbia raggiunto effettivamente il Nord America. Non ci sono però prove di tutto questo. Secoli dopo, nell’825, il monaco e geografo irlandese Dicuil scrisse di aver appreso che gli eremiti vivevano in alcune isole settentrionali non identificate da almeno 100 anni. Anche in questo caso, le speculazioni successive arrivarono alle Faroe, ma senza prove.

La prima prova fisica della prima occupazione è arrivata con uno studio del 2013 pubblicato su Quaternary Science Reviews, che ha documentato due chiazze di torba bruciata contenenti chicchi d’orzo carbonizzati trovati sotto il pavimento di una casa vichinga sull’isola faroese di Sandoy. I ricercatori hanno datato i grani tra 300 e 500 anni prima dei nordici. L’orzo non è stato precedentemente trovato sull’isola, quindi qualcuno deve avercelo portato. Per molti archeologi, questo costituiva una solida prova di abitazione pre-vichinga. Tuttavia, altri studiosi volevano un’ulteriore conferma prima di dichiarare chiuso il caso.

I ricercatori del nuovo studio hanno utilizzato un approccio non archeologico. In una piccola nave, hanno ispezionato un lago vicino al villaggio di Eiði, sito di un’antica località vichinga sull’isola di Eysturoy. Qui, hanno lasciato cadere sul fondo dei tubi pesanti e aperti per raccogliere il fango: i sedimenti sono caduti di anno in anno e si sono accumulati nel corso di millenni, formando un record ambientale a lungo termine. I carotaggi sono penetrati fino a circa 2,7 metri, registrando circa 10mila anni di storia ambientale.

Gli scienziati avevano iniziato le operazioni sperando di comprendere meglio il clima intorno al periodo dell’occupazione vichinga, ma hanno avuto una sorpresa.

A partire da 51 cm di profondità nei sedimenti, hanno scoperto un segnale che indicava che un gran numero di pecore era arrivato improvvisamente, molto probabilmente tra il 492 e il 512, ma forse già nel 370. I segni rivelatori erano: frammenti identificabili di DNA di pecora e due tipi distinti di lipidi prodotti nell’apparato digerente delle pecore, i cosiddetti biomarcatori fecali (i ricercatori hanno anche trovato frammenti di DNA umano negli stessi strati, ma sospettano una contaminazione moderna durante la manipolazione dei campioni). Uno strato di cenere depositato da una nota eruzione del vulcano islandese nell’877 ha aiutato gli studiosi a datare in modo affidabile le sequenze di sedimenti sottostanti.

Secondo l’autore principale Lorelei Curtin, mentre oggi le Isole Faroe sembrano aspre e selvagge, praticamente ogni centimetro quadrato di vegetazione è stato masticato dalle pecore faroesi, un alimento base della dieta faroese che si trova quasi ovunque.

Al di là della precedente scoperta dei chicchi d’orzo, nessuno ha ancora trovato resti fisici di persone giunte sul posto prima dei vichinghi, ma i ricercatori dicono che questo fatto non è sorprendente. Le Isole Faroe contengono pochissimi siti adatti all’insediamento, principalmente aree pianeggianti all’estremità di baie protette dove i nordici avrebbero costruito sopra abitazioni precedenti. D’altra parte, “si osserva che il DNA delle pecore e i biomarcatori iniziano tutti in una volta. È come un interruttore,” ha affermato il paleoclimatologo Lamont-Doherty William D’Andrea, che ha co-diretto lo studio. Secondo l’esperto, i marker corrispondono bene ai resoconti dei monaci irlandesi, ma, ha spiegato, “quei primi scritti sono inconsistenti, è tutto circostanziale“.

Allora, chi erano questi primi coloni? D’Andrea e Curtin ipotizzano che avrebbero potuto essere Celti, anche se non necessariamente monaci. Per prima cosa, molti toponimi faroesi derivano da parole celtiche e anche da antiche – sebbene non datate – lapidi celtiche. Inoltre, gli studi sul DNA dei moderni faroesi mostrano che i loro lignaggi paterni sono principalmente scandinavi, mentre i loro lignaggi materni sono principalmente celtici. Altre regioni del nord Atlantico mostrano questa asimmetria – si pensa che i coloni vichinghi maschi abbiano portato con sé spose celtiche – ma le Isole Faroe hanno il più alto livello di discendenza celtica materna, suggerendo una popolazione celtica esistente che ha preceduto i vichinghi.