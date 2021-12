Covid, oggi a Malta 221 nuovi casi positivi: è record da oltre 5 mesi, e sono tutti vaccinati

MeteoWeb

Le autorità sanitarie maltesi hanno comunicato oggi 221 nuovi casi di coronavirus giornalieri, mentre 153 pazienti sono guariti. Si tratta del numero più alto di casi positivi negli ultimi cinque mesi, ma stavolta sono tutti vaccinati. Nelle ultime 24 ore non sono registrano decessi legati al coronavirus. Finora nell’Isola dei Cavalieri, dove vivono 525 mila persone, si sono verificati in due anni 471 decessi con il SARS-CoV-2. Il numero dei casi attivi è di 1.600, di cui 20 in cura all’ospedale Mater Dei. Tre pazienti sono in terapia intensiva. Malta è uno dei Paesi al mondo con il più alto numero di vaccinazioni: hanno ricevuto due dosi di vaccino addirittura l’84,16% degli abitanti dell’isola.