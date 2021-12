Maltempo, paura a Napoli: crolla balcone nel quartiere Posillipo – FOTO

MeteoWeb

Forti piogge sferzano da giorni la Campania, provocando disagi e danni in varie località. L’area più colpita oggi risulta ancora, come nei giorni scorsi, la provincia di Salerno, dove finora i dati pluviometrici parziali indicano 63mm a Sicignano degli Alburni, 50mm a Campagna, 49mm a Bosco, 45mm a Castiglione del Genovesi, ma anche 46mm a Monteforte Irpino (Avellino) e 41mm ad Avellino.

Probabilmente a causa delle forti piogge di questi giorni, un balcone è crollato in via Ferdinando Russo, nella zona di Posillipo, a Napoli (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il crollo è stato accompagnato da un boato: tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone. Il muro di terrapieno era già transennato, evidentemente frutto di sopralluoghi precedenti. La strada è stata momentaneamente chiusa.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: