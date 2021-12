Maltempo, frane nell’Agrigentino e a Ischia: evacuato hotel a Burgio, detriti invadono strada a Barano

MeteoWeb

Settimana all’insegna di un significativo maltempo di tipo invernale sull’Italia.

Le piogge torrenziali che hanno flagellato l’isola d’Ischia hanno provocato stanotte una frana nel comune di Barano: terreno e rocce si sono staccati sul costone sovrastante via Corafa’, senza provocare fortunatamente danni a persone.

La piccola strada è bloccata a circa metà della sua lunghezza da diversi metri cubi di detriti che ostruiscono il passaggio, bloccando il transito dei veicoli e l’accesso ad alcune abitazioni.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco ed i tecnici del comune.

La frana si è abbattuta anche su una casa, i cui abitanti sono stati messi in sicurezza.

Danni e disagi anche in Sicilia: un albergo ristorante è stato evacuato ieri pomeriggio a Burgio, nell’Agrigentino, a causa di una frana che ha interessato contrada Campello. Terra e fango hanno invaso lo spiazzale antistante la struttura, fermandosi sul muro perimetrale dell’hotel. In via precauzionale i 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati. Non si registrano feriti. Sul posto i carabinieri.

