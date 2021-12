Maltempo Marche: la frazione Moscano di Fabriano è ancora isolata

MeteoWeb

A causa di una frana provocata dal maltempo, è isolata da sabato scorso la frazione Moscano di Fabriano, nell’Anconetano: circa un centinaio di residenti sono costretti a compere peripezie per spostarsi da e verso casa.

Si sta pensando ad una viabilità alternativa, ma nel frattempo il Comune ha posizionato un presidio permanente della Protezione civile per dare assistenza alla popolazione.

“Da ieri pomeriggio e per i prossimi giorni sarà presente presso l’ingresso della frazione una postazione della Protezione civile con due volontari per dare assistenza soprattutto alle persone anziane, ad esempio per portare la spesa nelle case che sono raggiungibili solo a piedi,” ha affermato il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli. “Ho anche chiesto, sempre su indicazione dei residenti, di approntare un sistema di illuminazione dell’area rimasta la buio perché la frana ha coinvolto anche parte della pubblica illuminazione. Intanto sarà effettuato un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di due strade secondarie e valutare se sia possibile sistemarle per consentire l’accesso al paese“.