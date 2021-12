Maltempo in Sicilia, mare in tempesta e forte mareggiata a Sampieri: costa imbiancata per un “effetto nevicata” – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Quella che imbianca la costa di Sampieri (Ragusa) sembra neve ma in realtà è l’effetto della forte mareggiata che sta sferzando la località siciliana. Il forte maltempo in atto sulla Sicilia da ieri sta provocando piogge intense e forti venti, che portano come conseguenza esondazioni, allagamenti e mareggiate.

Proprio per la mareggiata degli ultimi giorni, a Marsala (Trapani) ha ceduto un tratto del lungomare, mentre la mareggiata che sta colpendo Sampieri ha ricoperto la costa di bianco. Come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto e dai video in fondo all’articolo, di Michele Aprile, il mare è in tempesta e sulla costa si è accumulata molta schiuma.

L’acqua marina contiene sali disciolti, proteine, grassi, alghe morte, detergenti e altri inquinanti, oltre a detriti di materia organica e artificiale. Quando il mare viene agitato in maniera violenta dal vento e dalle onde, si forma la schiuma marina. La fioritura delle alghe è una delle fonti più comuni della formazione di spessi strati di schiuma marina. La maggior parte della schiuma marina non è pericolosa per gli esseri umani ed è spesso un indicatore di un ecosistema oceanico produttivo. Ma quando grandi fioriture algali pericolose si deteriorano vicino alla costa, esiste il potenziale per effetti sulla salute umana e sull’ambiente.

Oggi le raffiche di vento in Sicilia hanno raggiunto i 108km/h a Bagheria, 93km/h a Palermo, 89km/h a Carini (Palermo), 88km/h a San Salvatore di Fitalia (Messina), 76km/h a Vittoria (Ragusa), 63km/h a Trapani.

