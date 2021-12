Maltempo, la Dama Bianca abbraccia il Nord Italia nella Festa dell’Immacolata: la neve imbianca Milano, Torino e persino le spiagge della Liguria [FOTO]

MeteoWeb

Sono arrivate all’alba di oggi, e proseguono, intense nevicate al Nord, soprattutto nelle fasce montane, con i conseguenti disagi alla viabilità.

La Dama Bianca ha fatto visita inizialmente al Nord/Ovest, con fiocchi in Valle d’Aosta, in Piemonte e imbiancando persino alcune spiagge della Liguria, poi ha proseguito il suo tragitto verso la Lombardia (gallery in coda all’articolo).

A Torino la nevicata in corso dovrebbe attenuarsi nel primo pomeriggio di oggi, con un accumulo al suolo di circa 10 cm in pianura, con punte di 25 cm in alta collina.

A Milano si stima entro la serata un accumulo dai 2 ai 10 cm: il Comune non si è fatto trovare impreparato e ha provveduto per tempo a spargere sale agli ingressi delle metropolitana e alle fermate dei mezzi pubblici, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti.

Tutto il Nord Italia in queste ore è alle prese con nevicate abbondanti generate da una nuova perturbazione, alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali.

Nel corso della giornata la nevicata si estenderà anche al Nord/Est, interessando tutto il Trentino Alto Adige, gran parte del Veneto e buona parte del Friuli Venezia Giulia.

Altrove è la piogge ad essere protagonista: a essere colpite saranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna.

Allerta meteo oggi in Campania dove da questo pomeriggio sono previsti temporali e forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla anche per possibili rischi idrogeologici e cadute di massi, come si sono verificate nei giorni scorsi, soprattutto in costiera Amalfitana e dell’entroterra sannita. In provincia di Benevento e Avellino vi è anche il rischio neve alle quote più alte. In Irpinia sono imbiancate le cime di Montevergine, del Terminio e dell’altopiano del Laceno.

