Maltempo, nubifragi nel Lazio: più colpito il Frusinate, strade allagate e traffico in tilt a Roma – VIDEO

Sta per concludersi una giornata di forte maltempo sul Lazio, colpito da temporali, forti piogge e grandine, che hanno creato disagi. L’ondata di maltempo ha interessato in particolare i settori costieri sud e bacino del Liri e la provincia di Frosinone. Proprio a Frosinone sono caduti 133mm di pioggia, 74mm a Isola del Liri, 70mm a Supino, 65mm ad Alatri, 61mm a Pico, 60mm a Segni, Ceccano, 57mm a Fondi, 56mm a Ferentino, 53mm a Roma, 51mm a Rocca Priora, 45mm ad Anagni.

I violenti rovesci hanno causato allagamenti di campi e tratti di strade. Si sono registrate anche brevi interruzioni di energia elettrica, anche a Frosinone. Nel pomeriggio, i nubifragi hanno continuato a colpire anche Roma, dove in mattinata si era verificata anche una grandinata: si segnalano strade allagate e disagi per la circolazione nella Capitale (vedi video in fondo all’articolo). Le zone maggiormente colpite sono state Trionfale, Nomentana, Palmiro Togliatti, Prenestina, Salaria. Sull’Appia sono caduti alcuni alberi.

Nel pomeriggio a Itri, sono state evacuate 70 famiglie per i pericoli legati al maltempo.

Vento forte sull’Autostrada del Sole tra Valmontone e Anagni. Soppressi alcuni collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene, in provincia di Latina.

