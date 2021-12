MeteoWeb

Provando a raccontare alcuni tra i mercatini di Natale più belli d’Europa, ma anche più originali si può passare dalle atmosfere fiabesche di Ribeauvillé, la cittadina francese che ha ispirato La Bella e la Bestia; passeggiare tra gli antichissimi mercatini di Dresda in Germania la cui tradizione si rinnova dal Quattrocento; scegliere l’originalissimo mercatino in grotta di Valkenburg in Olanda; perdersi tra le musiche austriache dei fiati della torre a Innsbruck o i tre chilometri del Viale della luce a Gotëborg in Svezia.

A Dresda per il tradizionale mercatino di Natale tedesco

Tra i più bei mercatini di Natale d’Europa in Germania un posto d’onore spetta alla città di Dresda, dove la tradizione dei mercatini natalizi ha una precisa data d’origine: il lunedì prima del Natale del 1434, anno in cui da un documento emerge la testimonianza del primo Mercato di San Nicola.

Gli stand dalle caratteristiche tegole rosse e dal tipico aspetto medievale prendono posto tra le trame degli edifici rinascimentali, barocchi e ottocenteschi e offrono ai visitatori leccornie come lo Stollen gigante, un dolce tradizionale a base di frutta secca e canditi.

Il villaggio natalizio è usualmente aperto dalle 10 alle 21 dalla fine di novembre al 24 dicembre e qui si può partecipare a serate di ballo, assistere a concerti d’organo a lume di candela e al Festival della Piramide di Dresda che racconta i mestieri tradizionali e artigianali come quelli dei produttori di giocattoli.

Il viale delle luci svedesi di Gotëborg

Al visitatore che si rechi a Gotëborg è riservato un magnifico spettacolo di luci che ha luogo fino al 30 dicembre. Nel parco divertimenti di Liseberg (il più grande del nord Europa) ogni anno vengono infatti illuminati 3 chilometri di strade dal teatro dell’Opera sino al porto, e prevedono oltre 700 alberi di Natale, edifici e attrazioni per un numero di luci che si stima arrivi a 5 milioni.

Quelli di Gotëborg sono a buon diritto tra i mercatini di Natale più belli d’Europa anche perché si diversificano per offerte e stili; il più suggestivo è probabilmente quello di Kronhuset dove, nell’antico edificio che ospita il municipio, gli espositori mostrano la loro abilità artigiana e i mercanti indossando abiti d’epoca.

Al centro della città, invece, viene allestita la grande pista di pattinaggio dell’Heden dove si scivola sulle note delle melodie natalizie; inoltre, per restare in tema “glaciale” è possibile gustare un cocktail al Lisemberg Ice Gallery & Bar, interamente scolpito nel ghiaccio. L’offertaculinaria natalizia svedese è ricchissima poiché nei ristoranti e nei mercatini ad abitanti e turisti aspettano: toffee e waffle, la pita con la carne di renna, aringhe sottaceto, prosciutto cotto marinato nella senape, mandorle arrostite, e un buon glogg (un ottimo vino caldo e speziato) per riscaldarsi.

I mercatini medievali di Ribeauvillé: la città de La Bella e la Bestia

Ribeauvillé è una cittadina francese conosciuta per essere detta “Città dei Menestrelli”, perché proprio da queste terre nel Medioevo provenivano i migliori menestrelli e trovatori del Paese. Dalle leggende del posto nasce la “festa dei menestrelli” che si ripete ogni anno la prima domenica di settembre ospitando artisti di strada e musicisti in un grande corteo folkloristico e in un festival di musica medievale.

In effetti, questo borgo immerso nei vigneti dell’Alsazia si presenta ancora oggi con il suo volto medievale con un villaggio che sembra in tutto e per tutto quello delLa Bella e la Bestia di gusto disneyano con le case a graticcio in sgargianti colori e i castelli, i bastioni e le torri che consentono un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo.

Proprio tra le vie del centro magnificamente decorate si svolgono i mercatini di Natale di Ribeauvillé che non potevano che essere a tema medievale.

Ad ogni angolo si possono incontrare personaggi in costume che animano spettacoli per grandi e piccini: ci sono le esibizioni dei giocolieri e quelle dei mangiatori di fuoco, i trampolieri, il guardiano delle oche, le danze di dame cavalieri e i canti dei trovatori che pervadono stradine e piazze.

Uno scenario incantato perfuso da un tripudio di alberi Natale, adornato da stendardi e stemmi, decorato dagli angeli che si affacciano dagli edifici e dal suono delle botteghe dei fabbri che lavorano alacremente per garantire l’acquisto dei prodotti di artigianato tipico. In tutte le piazzette del villaggio, inoltre, sono allestiti punti di ristoro con vino e succo di mele caldi, le tipiche bevande invernali dell’Alsazia.

I fiati della torre a Innsbruck

Quest’anno fino al 23 dicembre si svolge il famoso mercatino di Natale di Innsbruck, che si colloca nel centro storico, proprio davanti al cinquecentesco Tettuccio d’oro, simbolo della città. I mercatini rimangono aperti dalle 11 del mattino alle 19 della sera, e sono in tutto 6 distribuiti tra gli antichi quartieri della città.

Oltre all’incredibile offerta di addobbi natalizi, artigianato d’arte e regali di Natale, il visitatore può apprezzare la banda dei “fiati della torre” che propone il repertorio musicale natalizio e tradizionale.

Se dal mercatino dell’Hungenburg si può godere della vista panoramica sulla città innevata, in Markplaz, la piazza del mercato della città, si possono portare i bambini a vivere una vera atmosfera da fiaba; infatti, il programma destinato ai piccoli è particolarmente diversificato e prevede tra le altre attività: la possibilità di andare sulla giostra, un teatro di burattini e maghi che raccontano fiabe. È bene anche non dimenticare di assaggiare il miglior vin-brulè del Kaiserweihnacht per immergerti nell’atmosfera del Natale imperiale austriaco e gustare la regionalità d’alto livello.

In Olanda il mercatino di Natale in grotta

Un divertimento più a dimensione familiare è quello della visita a uno dei mercatini di Natale presenti in tutti i Paesi Bassi.

Tra i più gettonati anche tra i turisti stranieri vi è il mercatino di Natale delle grotte di Valkenburg. Le grotte sono uno scenario naturale davvero mozzafiato e si dipanano per decine di chilometri sotto la montagna del Cauberg dove viene accolto quello che viene considerato il più antico mercatino di Natale sotterraneo d’Europa.

Qui i bambini possono divertirsi facendo visita a Babbo Natale che per l’occasione si trasferisce nelle grotte con tanto di renne al suo seguito, in quella che viene chiamata la stanza dei regali.

La magia prosegue anche per le vie della città che garantiscono numerose iniziative come le parate che attraversano le strade illuminate a festa.