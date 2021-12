La neve visibile dal satellite e grandi sbalzi di temperatura al Nord-Ovest: dai +17°C di Loano ai +3°C di Alessandria

MeteoWeb

Mentre al Centro-Sud imperversa il maltempo, con esondazioni ed allagamenti nelle Marche, tanta neve nell’Appennino centrale e danni anche in Sicilia, al Nord-Ovest oggi è stata una giornata di sole, dopo le intense nevicate di ieri, che hanno raggiunto quote di pianura. La neve ancora presente al suolo, oltre a regalare la splendida immagine satellitare in alto, ha condizionato le temperature in questa porzione della penisola, dove si sono registrati grandi sbalzi.

Per esempio, in Liguria sono stati raggiunti picchi di +17°C a Loano e Cisano sul Neva, nel Savonese, ma anche +12°C a Lecco e +11°C a Varese, in Lombardia, mentre ad Alessandria è stata registrata una massima di +3°C, +5°C a Lodi, +6°C a Pavia, Fidenza, +7°C a Piacenza, +8°C a Reggio Emilia e Crema.