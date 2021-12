Maltempo in Sicilia: rischio esondazione del fiume Belice e della diga Garcia, circolazione ferroviaria rallentata o sospesa in alcune zone

MeteoWeb

Dopo le forti piogge delle ultime ore in Sicilia, è allerta esondazione per il fiume Belice e la diga Garcia. L’allarme e’ stato lanciato dai Comuni in provincia di Palermo e Agrigento. Il livello dell’acqua nel serbatoio ha superato la quota di 191 metri sul livello del mare alle 8 di stamattina ma continua ancora a piovere. Nella zona della diga sono presenti i Vigili del Fuoco che stanno ripulendo gli argini per fare defluire l’acqua.

Secondo quanto accertato, a partire dalle 20 di ieri sera fino ad arrivare alle ore 8 di questa mattina, nonostante gli scarichi presidiati sversino nel fiume a valle una portata di 20 metri cubi d’acqua al secondo, il livello nell’invaso si e’ alzato di circa due metri.

Oggi si registrano, fino a questo momento, 56mm di pioggia a Monreale, 42mm a Floresta, 32mm a Palermo, 29mm a Carini, 24mm a Calatafimi.

Effetti sulla circolazione ferroviaria

Per l’ondata di maltempo in atto su gran parte della Sicilia, la circolazione ferroviaria e’ fortemente rallentata o sospesa su alcune linee. Sono interrotte da questa mattina, a causa dei danneggiamenti provocati dalle forti piogge, la Canicatti’-Agrigento, fra Grotte e Racalmuto e la Palermo-Agrigento, fra Cammarata e Acquaviva; rallentamenti sulla Palermo-Punta Raisi, sempre a causa dei guasti provocati dal maltempo, fra Isola delle Femmine, Carini e Piraineto. Per mancanza alimentazione da parte del fornitore dell’energia, sospesa la circolazione anche sulla Caltanissetta-Gela, nella tratta Falconara-Gela. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la funzionalita’ in sicurezza delle linee.