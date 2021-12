Diversi tornado seminano distruzione tra Midwest e Sud degli USA: 2 morti in una casa di cura in Arkansas, crolla capannone Amazon in Illinois [FOTO]

MeteoWeb

Almeno due persone sono morte venerdì notte a causa di un tornado ha squarciato una casa di cura dell’Arkansas.

Il giudice della contea di Craighead, Marvin Day, ha dichiarato all’Associated Press che un tornado ha colpito la casa di cura Monette Manor intorno alle 20:15 ora locale, intrappolando 20 persone all’interno mentre l’edificio crollava.

Non risultano al momento dispersi, in quanto tutti coloro che si riteneva fossero presenti all’interno sono stati rintracciati, ma Day ha precisato che i soccorritori devono ancora cercare tra i detriti possibili ulteriori vittime. “Sembra che sia praticamente distrutto,” ha affermato Day riferendosi all’edificio.

Alcuni residenti sono stati trovati nel seminterrato “ed erano preparati per questo,” ha precisato. Cinque persone hanno riportato ferite gravi e poche altre hanno avuto lesioni lievi, ha riferito.

Tra gli alti gravi danni segnalati, gran parte di un muro e il tetto del centro logistico Amazon a Edwardsville (Illinois) sono crollati: un grande tornado è stato segnalato nell’area, all’incirca nel momento in cui l’edificio è stato danneggiato. Almeno un centinaio di persone erano presenti della struttura al momento del cedimento.

L’ufficio del servizio meteorologico nazionale vicino a St. Louis ha pubblicato rapporti di “tornado confermati dal radar” nell’area di Edwardsville.

Un altro tornado è stato segnalato in Missouri, sospettato di aver distrutto diverse case nelle città a New Melle e Defiance, lasciando almeno 3 feriti, una delle quali ricoverata in ospedale.

Venti fino a 112 km/h sono stati segnalati in alcune parti delle contee di St. Charles e St. Louis, in Missouri.

Le tempeste hanno causato ulteriori danni mentre attraversavano il Tennessee e il Kentucky. Diversi edifici sono crollati nella comunità del Kentucky sudoccidentale di Mayfield, ha detto Sarah Burgess, un soldato della polizia di stato del Kentucky. Burgess ha affermato che le autorità hanno lavorato a lungo per rimuovere alberi e linee elettriche dalle strade.