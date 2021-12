Notte di maltempo al Sud: forti temporali nel Golfo di Napoli e sulla costa tirrenica della Calabria – LIVE

MeteoWeb

È una notte di maltempo sulle regioni tirreniche del Sud. Fortissimi temporali si stanno verificando nel Golfo di Napoli, creando uno spettacolo di saette al largo del capoluogo partenopeo, mentre violenti nubifragi sono in atto sulla Calabria tirrenica, con piogge torrenziali.

Le province di Avellino e Benevento sono state quelle più duramente colpite dalle piogge oggi. Infatti si registrano 99mm a Pannarano, 87mm a Cesinali, 80mm a San Potito Ultra, 77mm a Summonte, 69mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 65mm a Campoli del Monte Taburno, 60mm a Monteforte Irpino, 59mm ad Avellino, 52mm a Sant’Angelo all’Esca, 49mm a Ponte ma anche 48mm a Napoli e Boscotrecase e 44mm a Caserta. Proprio nel Casertano, ci sono state situazioni di criticità in mattinata, con gravi allagamenti e interventi dei Vigili del Fuoco in gommone.

In Calabria, invece, si registrano 58mm a Papasidero, 53mm a Tortora, Mormanno, 52mm a Montalto Uffugo, Mendicino, 47mm a Lattarico, Domanico, 46mm a San Sosti, 44mm ad Altilia, Filadelfia, 43mm a Cenadi, 42mm a Martirano, 32mm a Belvedere Marittimo, 30mm a Cosenza.

Altri forti temporali sono in atto al largo e nella notte si abbatteranno con violenza sulla fascia tirrenica della Calabria, ossia su Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino. Ma non ci sarà una tregua dal maltempo, in quanto già domani sera, prenderà il via un nuovo peggioramento: una nuova grande ondata di maltempo, con freddo e neve, infatti, colpirà il Centro-Sud a partire dalla sera di venerdì 10 dicembre e per tutta la giornata di sabato 11.

