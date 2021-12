Presenza di listeria in cinque formaggi venduti nei supermercati italiani: scatta il richiamo

MeteoWeb

Controlli interni hanno rivelato la presenza di listeria in cinque formaggi francesi dei caseifici Les Fromageries occitanes sas. Non si può escludere un rischio per la salute, pertanto l’azienda dei Caseifici occitani (LFO SAS) ha ritirato immediatamente il prodotto e ordinato un richiamo. Un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes provoca nella maggior parte dei casi sintomi leggeri oppure ha un decorso asintomatico, soprattutto nei soggetti senza problemi immunitari. I soggetti immunodepressi possono manifestare svariati sintomi gravi, in alcune circostanze anche letali. Durante la gravidanza, un’infezione da listeria può provocare un aborto o causare setticemia o meningite nel bambino alla nascita.

I prodotti interessati sono cinque formaggi “Entremont Terroirs & Sélection Plateau 5 fromages EA – 300g” numero di articolo: 21327123; 21328124 e 21329125 da consumare entro il: 04-05-06.01.2022 venduti nei punti di vendita di Coop UNICOOP FIRENZE, COOP CENTRO ITALIA e CENTRALE ADRIATICA.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione. E’ possibile ottenere maggiori informazioni al numero: 02/37059076.