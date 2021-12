Previsioni Meteo, a fine anno arriva un Anticiclone Super Caldo: temperature primaverili con oltre +25°C in tutt’Italia

MeteoWeb

Previsioni meteo per fine e inizio anno non certo consueti, in termini atmosferici. Tutto il quadro modellistico conferma la tendenza ad alta pressione crescente a iniziare da mercoledì 29 dicembre, poi per tutto il finale di mese, per Capodanno e anche per i primi giorni di gennaio 2022. La figura stabilizzante, originariamente di matrice atlantica, ma poi con notevoli e via via anche prevalenti contributi nordafricani, raggiungerebbe la sua massima performance a cavallo tra il 31 e Capodanno, presentandosi con una cupola di alta fino a 580/584 gpdm intorno ai 5000 m e valori barici al suolo mediamente compresi tra 1025 e 1028 hpa.

Il progressivo afflusso al suo interno di aria calda nordafricana, permetterebbe l’arrivo verso l’Italia di isoterme eccezionalmente calde per il periodo, fino a +12, +14° intorno ai 1500 m circa. Dall’anomalia termica prevista proprio per il 1 gennaio appaiono evidenti, immagine allegata interna, valori abbondantemente sopra la media tipica del periodo, fino a +10/+12° sulle regioni settentrionali, mediamente +6/+8°C sopra media su quelle del Sud; valori che al suolo potrebbero permettere temperature fino a +25/+26°C, se non oltre, quindi valori più che primaverili, addirittura localmente anche estivi, visto che la massa l’aria calda potrebbe espandersi in misura maggiore verso le regioni settentrionali in genere. Naturalmente ne conseguirebbe un tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma nulla affatto con cieli puliti. Infatti, come è caratteristica degli anticicloni mediterranei invernali, i bassi stati potrebbero essere abbastanza saturi di umidità al punto da comportare una diffusa presenza di nebbie, soprattutto sulla Pianura Padana, e una diffusa presenza di nubi basse, anche queste associate a locali foschie e nebbie in prossimità delle coste un po’ tutte, magari giorno più, giorno meno. In diverse fasi le nubi basse potrebbero spingersi ben più in là delle coste, quindi anche verso l’entroterra a esse più prossimo. Cieli senz’altro più soleggiati sui settori interni in genere e sui monti dove il clima sarebbe ancora più mite, per via di una minore presenza di nubi.