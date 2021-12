Revoca del Green Pass ai positivi, Garante: “già segnalate criticità sull’aggiornamento del certificato”

MeteoWeb

“Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciata revoca del Green Pass alle persone che, gia’ in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato piu’ volte, nei mesi scorsi, al Ministero della Salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde“. L’Autorita’ precisa anche che “e’ appena pervenuto dal Ministero della Salute la bozza di Dpcm di modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, che tocca anche gli aspetti legati alla revoca dei Green Pass, sul quale esprimera’ il proprio parere con la massima urgenza”.