Meteo, inizio 2022 movimento nel Nord America: forte maltempo e rischio tornado negli USA sudorientali, di nuovo freddo estremo con -50°C in Canada

Il dislocamento di un ramo del vortice polare sul Canada occidentale sta influenzando il meteo sul Nord America. Mentre il Canada è piombato nel gelo con temperature fino a -50°C, parti del sud degli Stati Uniti hanno vissuto un weekend di Natale con temperature ben oltre la media, che in alcune zone del Texas hanno raggiunto persino i +35°C. Intanto, la California ha fatto il pieno di neve sulla Sierra Nevada.

Negli ultimi giorni dell’anno, però, il grande freddo artico che sta colpendo il Canada riuscirà ad estendersi più a sud sugli USA. Il primo giorno del nuovo anno, una tempesta invernale si verificherà sul bordo del cold pool sulle Great Plains, con una tempesta di neve che colpirà Midwest e Grandi Laghi mentre il sud-est del Paese farà i conti con un forte maltempo. Ad est, condizioni molto più calde porteranno un inizio 2022 dal clima autunnale.

Il 31 dicembre, la massa d’aria molto fredda attraverserà gli Stati Uniti settentrionali verso le Great Plains. Ciò consentirà lo sviluppo di una depressione nel lato sottovento delle Montagne Rocciose, avanzando verso nord-est e organizzandosi in una tempesta invernale. Sarà un inizio del nuovo anno piovoso attraverso le pianure centrali fino alla valle del Mississippi, con precipitazioni che si trasformeranno in neve dal Panhandle fino a Kansas, Iowa e Illinois sabato 1 gennaio. Sono previste forti nevicate dal nord del Kansas e dal Nebraska fino a Iowa, Illinois settentrionale e Wisconsin meridionale il primo giorno del 2022. Chicago potrebbe finalmente ricevere una discreta quantità di neve dopo il suo periodo più lungo senza neve misurabile al suolo. L’ultima neve misurata a Chicago è stata quella del 15 marzo 2021, 236 giorni fa.

C’è anche un po’ di potenziale per pioggia gelata vicino al fronte freddo dal Kansas alla Ohio Valley sabato 1, ma al momento non sono previste quantità significative o pericolose di ghiaccio.

Mentre la tempesta invernale continuerà sui Grandi Laghi fino a sabato notte, i venti freddi del nord daranno un’accelerata alle basse temperature. Il freddo diventerà ancora più forte nella North Dakota orientale e nel Minnesota, con le temperature che precipiteranno intorno ai -37°C sabato mattina, rimanendo intorno ai -26/-29°C anche durante il giorno e con temperature percepite ancora più basse.

Si prevede che le temperature scendano sotto lo zero anche più a sud, fino a parti delle pianure meridionali l’1 gennaio. Previsto un calo delle temperature già durante la giornata, mentre nel corso della notte dovrebbero scendere fino a -9/-12°C in Oklahoma. Previste temperature sotto lo zero fino al sud del Texas la mattina del 2 gennaio.

Forte maltempo e tornado possibili al sud-est nel giorno di Capodanno

Anche se la massa d’aria sarà molto fredda, farà molto più caldo davanti al sistema frontale. Diffondendosi negli Stati Uniti sudorientali e molto a nord nella Valle dell’Ohio e negli Stati Uniti nordorientali, questo aumenterà anche il potenziale di maltempo e non è esclusa la possibilità di tornado a Capodanno. Mentre il fronte freddo introdurrà già tempeste a Capodanno sulla valle del Mississippi, queste potrebbero diventare particolarmente intense sabato 1 gennaio, quando il fronte esploderà nella massa d’aria instabile e molto calda su Tennessee, Mississippi, Alabama e Georgia, proseguendo poi verso le Carolina e la costa orientale da sabato sera a domenica.

Durante il weekend festivo, dunque, saranno possibili forti temporali con venti distruttivi, forti piogge e tornado.

Il vortice polare porterà ancora freddo estremo la prossima settimana

Il potente pattern di dipolo sul Pacifico settentrionale sembra estendersi anche alla prossima settimana, ma con una differenza importante. Il forte anticiclone di blocco sopra l’Alaska e le Aleutine si sposta un po’ verso ovest e si estende anche più in profondità nella regione artica. Ciò consente una nuova esplosione di massa d’aria estremamente fredda verso il Golfo dell’Alaska, portando ad una bassa pressione lungo la costa. Il risultato è il rafforzamento dei venti settentrionali, che porta un ritorno del clima molto più freddo per l’Alaska e il Canada occidentale. Il 5 gennaio, le temperature nell’Alaska orientale, nello Yukon canadese, nei Territori del Nord-Ovest e nella Columbia Britannica settentrionale potrebbero avvicinarsi di nuovo a -50 °C. Questo freddo estremo potrebbe durare fino al 7 gennaio.