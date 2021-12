Meteo, inizia una notte di caldo estremo in Piemonte e Sardegna: clamorosi +18°C notturni a Cagliari e +17°C sulle Alpi – LIVE

MeteoWeb

Il Piemonte, e in particolare la Val di Susa, si prepara ad affrontare una notte, questa del 29 dicembre, quasi estiva. Le temperature raggiungeranno picchi estremi per il periodo, con valori che potrebbero sfiorare i 20°C per tutta la notte. Anche a quest’ora, superate le 21:00, si registrano temperature ‘folli’ su gran parte del Piemonte e non solo: anche la Sardegna, infatti, sta facendo registrare temperature caldissime.

L’anticiclone che si sta intensificando sull’Europa occidentale è arrivato dunque ad interessare in maniera decisa anche il Nord Italia. Risalendo dal Nord Africa, ha già portato temperature di oltre +20°C in Spagna e Francia. E il fenomeno si intensificherà anche nei prossimi giorni, portando il giorno di Capodanno ad essere con ogni probabilità un giorno da record, con temperature primaverili.

Tra le temperature che si registrano questa sera in Piemonte, segnaliamo: +17,2°C a Peveragno (CN), +16,5°C a Giaglione (TO), +16,4°C a Bobbio Pelice (TO), Locana (TO), +16,3°C a Chiomonte (TO), Massello (TO), +14,4°C a Pontechianale (CN).

Temperature ancora più estreme si registrano in Sardegna: +18°C a Cagliari, +17°C a Villaputzu, +15°C a Iglesias e Oristano.