“Sì sì vax vacciniamoci”: divampa la polemica per la canzoncina cantata da Crisanti, Bassetti e Pregliasco, i social si scatenano [VIDEO]

MeteoWeb

Ha scatenato parecchie discussioni la canzone “Sì, sì vax”, interpretata da Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco a “Un giorno da pecora”, su Radio uno Rai.

Sulle note di Jingle bells”, i 3 hanno interpretato il testo che dice, tra le altre cose, “Sì, sì vax, vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu“.

La performance è finita in breve tempo in tendenza, soprattutto su Twitter: “Questo è il livello degli ‘esperti’“, “Mi è venuta voglia immediata di una dose. Quella sbagliata“, sono alcuni dei commenti più ritwittati.

Non sono mancate neanche le critiche al servizio pubblico: “Tv pubblica con canone Rai in bolletta. Penso si è raggiunto un limite di decenza oltre il quale è difficile ritornare indietro,” ha commentato un utente.