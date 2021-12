Spazio: condizioni meteo avverse, rinviato il lancio di 2 satelliti Galileo

MeteoWeb

A causa di condizioni meteo avverse nell’area del Centro spaziale di Kourou, il lancio Soyuz per portare in orbita altri due satelliti del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo, inizialmente programmato per le prime ore del 1° Dicembre ora italiana, è stato rinviato.

La partenza è stata riprogrammata alle 01:27 del 3 Dicembre.