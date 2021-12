Terremoto in Emilia Romagna: paura da Piacenza a Parma, scossa avvertita anche in Lombardia – MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle 18:31 di oggi in Emilia Romagna, con particolare risentimento sismico a Piacenza e Parma. Il sisma è stato avvertito anche in Lombardia. L’epicentro è stato localizzato a Salsomaggiore Terme, nel parmense, con ipocentro ad una profondità di 32.8 km. In pochi minuti le segnalazioni giunte alla nostra redazione sono state numerose.