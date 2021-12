Santo Stefano di maltempo in Italia: due tornado a Livorno e Salerno – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Due trombe marine sono state avvistate oggi in due diverse regioni italiane. La prima si è formata al largo della costa di Livorno intorno alle 11:36. Il vortice è rimasto attivo per una decina di minuti per poi dissolversi in mare. Non si registrano, così, danni a persone o cose.

La seconda tromba marina si è sviluppata nella mattinata di oggi a Salerno, nella località di Torrione. Secondo le testimonianze dei presenti, il vortice dal mare si sarebbe diretto verso la costa, toccando terra. In questo caso, si può parlare di tornado. Fortunatamente il contatto con la costa è stato debole e anche qui non si segnalano danni.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, le immagini dei vortici.