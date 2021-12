Tornado negli USA, migliaia di persone senza acqua, corrente e riscaldamento: “potrebbero servire anni per il recupero completo” – FOTO

MeteoWeb

I residenti delle contee del Kentucky dove i tornado hanno ucciso diverse decine di persone potrebbero rimanere senza riscaldamento, acqua o elettricità a temperature rigide per settimane o più, hanno avvertito le autorità statali, mentre il bilancio dei danni e dei morti è diventato un po’ più chiaro. Almeno 64 persone sono state uccise nel solo Kentucky, anche se le autorità ritengono che il bilancio delle vittime sarà inferiore a quanto inizialmente temuto poiché sembra che molte più persone di quanto si pensasse inizialmente siano riuscite a mettersi in salvo da una fabbrica di candele, ridotta ad un cumulo di macerie a Mayfield.

Mentre continuano le ricerche dei dispersi, gli sforzi sono rivolti anche alla riparazione della rete elettrica, alla fornitura di acqua potabile e ad altri rifornimenti. “Non lasceremo che nessuna delle nostre famiglie rimanga senza casa“, ha detto il governatore del Kentucky Andy Beshear. A Mayfield, una delle città più colpite, la temperatura minima è scesa sotto lo zero oggi. “La nostra infrastruttura è così danneggiata. Non abbiamo acqua corrente. La nostra gestione delle acque reflue è andata persa e non c’è gas naturale in città. Quindi non abbiamo nulla su cui fare affidamento’‘, ha detto il sindaco di Mayfield Kathy Stewart O’Nan.

Circa 26.000 case e aziende erano senza elettricità, secondo poweroutage.us, comprese quasi tutte quelle di Mayfield. Più di 10.000 case e aziende non hanno acqua, ha detto ai giornalisti il ​​direttore della gestione delle emergenze del Kentucky Michael Dossett. Dossett ha avvertito che il completo recupero nei luoghi più colpiti potrebbe richiedere non mesi, ma anni. “Questo andrà avanti per gli anni a venire“, ha detto.

Quattro tornado hanno colpito il Kentucky in totale, incluso uno con un percorso straordinariamente lungo di circa 320 chilometri, hanno riferito le autorità. Oltre alle morti in Kentucky, i tornado hanno ucciso almeno sei persone nell’Illinois, dove è stato colpito un centro di distribuzione Amazon a Edwardsville; quattro in Tennessee; due in Arkansas, dove è stata distrutta una casa di cura; e due nel Missouri.