Tornado negli USA: una foto da Dawson Springs, in Kentucky, è stata ritrovata ad oltre 200km di distanza in Indiana – FOTO

Una serie di tornado ha seminato morte e distruzione negli Stati Uniti centrali. Lo stato più colpito è quello del Kentucky, dove sono 79 le vittime accertate ma si teme che il bilancio totale possa essere di oltre 100. Tra le città colpite, c’è Dawson Springs. Una foto da questa località è stata trovata a circa 210km di distanza a New Albany, nell’Indiana.

“Sono andato alla mia macchina a New Albany, Indiana, e ho trovato questa foto attaccata al finestrino. Indubbiamente da una casa che è stata colpita dal tornado che ha distrutto il Kentucky la scorsa notte. Sperando di trovare i suoi proprietari. Sembra che legga – Gertie Swatzell e JD Swatzell 1942”, ha scritto su Twitter Katie Posten, che ha trovato la foto. La donna è così riuscita a mettersi in contatto con un membro della famiglia a cui appartiene la foto, che vive a circa 10 minuti da Dawson Springs e questo è quello che ha detto: “ho parlato con mio padre e ha detto che in realtà erano i suoi nonni. Dawson Springs, che è dove vivono i suoi genitori e dove lui è cresciuto, è stata colpita molto duramente la scorsa notte. Sono a circa 10 minuti dalla città“.

La foto, dunque, tornerà ai suoi veri proprietari ma è incredibile come sia finita ad una tale distanza a causa del potente tornado che si è abbattuto sulla località. Il tornado che ha devastato Mayfield, lasciandola come un cumulo di macerie, ha sollevato detriti ad un’altezza di oltre 9.000 metri! “Il centro di Mayfield è ridotto a un ammasso di fiammiferi“: è il drammatico commento del sindaco della cittadina del Kentucky divenuta il simbolo della tragedia, rasa quasi completamente al suolo. “Tutto è stato distrutto, le nostre chiese, i nostri tribunali, le nostre case. Il nostro sistema idrico non funziona più e non c’è corrente elettrica“, ha dichiarato il sindaco alla CNN, parlando della devastazione provocata tra le strutture della cittadina, in gran parte composta da abitazioni costruite in legno.

