Turismo spaziale, domani un nuovo lancio Blue Origin: tra i 6 passeggeri anche il conduttore tv Michael Strahan

La prossima missione spaziale con equipaggio di Blue Origin vedrà il presentatore di “Good Morning America” ​​Michael Strahan volare nello Spazio con altre 5 persone.

Sabato 11 Dicembre, il 3° volo con equipaggio di New Shepard includerà Strahan, la figlia dell’astronauta della NASA Alan Shepard, Laura Shepard Churchley, e 4 passeggeri che hanno pagato per un posto nella capsula: Dylan Taylor, Evan Dick e Lane e Cameron Bess, padre e figlio.

Il lancio della missione NS-19 per New Shepard è fissato per le 08:45 ora locale (13:45 UTC, 14:45 ora italiana) dal sito di vicino a Van Horn, in Texas.

Il terzo volo con equipaggio di New Shepard

Il lancio del 3° volo con equipaggio di New Shepard sarà trasmesso con un probabile orario di inizio della diretta streaming alle 14:15 ora italiana su BlueOrigin.com. Il decollo è previsto alle 14:45 ora italiana, ma potrebbe cambiare a seconda della situazione meteo o di questioni tecniche.

Un volo di New Shepard normalmente dura 11 minuti: il veicolo spaziale si innalza ben al di sopra della linea di Kármán (100 km) considerata come il confine dello Spazio dalle autorità internazionali. Il razzo New Shepard atterrerà sul sito di lancio in modo autonomo e la capsula dell’equipaggio, dopo essere volata nello Spazio e essersi separata dal booster, ridiscenderà pochi minuti dopo con un paracadute.

L’equipaggio di New Shepard

Il terzo equipaggio di New Shepard trasporterà 6 passeggeri, ma nessun pilota poiché la capsula è automatizzata.

L’equipaggio comprenderà:

Michael Strahan , 50 anni, co-conduttore di Good Morning America di ABC, sarà il 2° giocatore di football NFL in pensione a lanciarsi nello Spazio (il primo è stato Leland Melvin). Strahan, alto 1,96 m, sarà la persona più alta della storia ad aver raggiunto lo Spazio;

, 50 anni, co-conduttore di Good Morning America di ABC, sarà il 2° giocatore di football NFL in pensione a lanciarsi nello Spazio (il primo è stato Leland Melvin). Strahan, alto 1,96 m, sarà la persona più alta della storia ad aver raggiunto lo Spazio; Laura Shepard Churchley , 74 anni, figlia maggiore dell’astronauta della NASA Alan Shepard, che ha volato nella prima missione di volo spaziale umano dell’Agenzia nel 1961 e nella missione di atterraggio sulla Luna “Apollo 14” nel 1970;

, 74 anni, figlia maggiore dell’astronauta della NASA Alan Shepard, che ha volato nella prima missione di volo spaziale umano dell’Agenzia nel 1961 e nella missione di atterraggio sulla Luna “Apollo 14” nel 1970; Dylan Taylor , 51 anni, è presidente e CEO della società di esplorazione spaziale Voyager Space, fondatore dell’organizzazione no-profit Space for Humanity e cofondatore della Commercial Spaceflight Federation;

, 51 anni, è presidente e CEO della società di esplorazione spaziale Voyager Space, fondatore dell’organizzazione no-profit Space for Humanity e cofondatore della Commercial Spaceflight Federation; Evan Dick , ingegnere e investitore, è un pilota volontario per Starfighters Aerospace;

, ingegnere e investitore, è un pilota volontario per Starfighters Aerospace; Lane Bess è titolare e fondatore di un fondo di rischio tecnologico chiamato Bess Ventures and Advisory;

è titolare e fondatore di un fondo di rischio tecnologico chiamato Bess Ventures and Advisory; Cameron Bess è un figlio di Lane.

La missione di New Shepard

New Shepard ha effettuato 18 voli prima di questo: per tale motivo la missione attuale si chiama NS-19. La maggior parte di quei voli precedenti non aveva membri dell’equipaggio a bordo, essendo test senza equipaggio o voli di ricerca.

Il volo più recente è stato il 13 Ottobre, quando New Shepard ha portato un equipaggio di 4 persone nello Spazio, tra cui il capitano di “Star Trek”, William Shatner. In precedenza, il primo volo spaziale umano di Blue Origin il 20 Luglio ha incluso 3 persone, tra cui il fondatore Jeff Bezos.

I passeggeri sperimenteranno la microgravità per circa 3 minuti, per un totale di circa 11 minuti dal lancio all’atterraggio. Nessun pilota è incluso a bordo perché il razzo può volare autonomamente.

Il lancio avviene da un’area remota del deserto del Texas occidentale, a circa 25 miglia dalla città di Van Horn. La struttura si chiama Launch Site One ed è off limits durante i lanci: anche la vicina State Highway 54 in genere non consente l’accesso al pubblico e solo i media selezionati possono recarsi sul posto.