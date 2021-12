Vaccini anti-Covid, il sottosegretario Costa apre alla quarta dose: “se necessario, saremo pronti”

MeteoWeb

La somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid è iniziata da poco in Italia ma il governo già pensa alla quarta. “Se le evidenze scientifiche indicheranno che occorrerà fare una quarta dose, il governo dovrà farsi trovare pronto“, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a RaiNews24.

Costa si è poi espresso anche sulla possibilità di un’ulteriore estensione del Super Green Pass. “Credo che sia ragionevole ipotizzare che nei prossimi giorni ci possa essere un’estensione dell’utilizzo del Super Green Pass in alcuni luoghi di lavoro. Non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici che gli italiani stanno facendo da oltre 2 anni. Siamo in una fase delicata e dobbiamo continuare con grande prudenza, senso di responsabilità e rispetto delle regole”, ha affermato Costa.

Che infine ha aggiunto: “nel giro di pochissimi giorni, si arriverà ad un prezzo calmierato per le mascherine Ffp2, con l’obiettivo di non raggiungere l’euro”. Riferendosi poi all’aumento riscontrato dei prezzi per i tamponi sul territorio, “sui prezzi – ha detto Costa – dobbiamo intervenire, perché dobbiamo garantire l’accesso a tali strumenti ai cittadini e che non ci sia chi approfitti della situazione“.