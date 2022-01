Australia, contagi fuori controllo: oggi 115.976 nuovi casi positivi, +330% in una settimana

MeteoWeb

Contagi da SARS-CoV-2 completamente fuori controllo in Australia, dove oggi ci sono stati 115.976 nuovi casi positivi, nuovo record assoluto dall’inizio della pandemia, +330% rispetto ai 35.208 di sabato scorso (a sua volta era stato il nuovo record) e +1.165% rispetto ai 9.947 di due sabato fa (anche quello era stato il record assoluto dall’inizio della pandemia). Nel Paese che fino a poche settimane fa ha combattuto il Covid con continui lockdown nelle città, adesso le autorità hanno dato via libera al contagio che in poche settimane ha raggiunto il record assoluto di incidenza mondiale, con oltre centomila nuovi casi positivi giornalieri su una popolazione inferiore ai 26 milioni. L’Australia, che fino a due settimane fa aveva avuto soltanto 400 mila contagi in assoluto in due anni di pandemia, domani supererà il milione di casi totali.

L‘Australia ha uno dei tassi di vaccinazione in assoluto più alti al mondo, addirittura il 93% tra gli over 12, ben superiore persino rispetto all’Italia.