Coronavirus: oggi 294 morti, record di 220.532 nuovi casi e tamponi. Ricoveri in aumento, il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 294 morti, 90.456 guariti e 220.532 nuovi casi su 1.375.514 tamponi. Oggi è risultato positivo il 16,03% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Il numero di casi giornalieri registrati oggi è il più alto dall’inizio della pandemia in Italia. Nuovo record assoluto anche dei tamponi: non ne erano mai stati processati così tanti in 24 ore nel nostro Paese.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (45.555), Campania (30.042) e Veneto (21.504).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

7.774.863 casi totali

139.559 morti

5.500.938 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 2.134.139 così suddivisi:

17.067 (+727) ricoverati in ospedale ( 0,8% )

( ) 1.677 (+71 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,08% )

( ) 2.115.395 (+128.744) in isolamento domiciliare ( 99,12% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: