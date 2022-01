Covid, oggi 313 morti e 196.224 nuovi casi positivi: brusca frenata dei ricoveri, è l’effetto Omicron. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 313 morti, 108.198 guariti e 196.224 nuovi casi su 1.190.567 tamponi. Oggi è risultato positivo il 16,48% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (41.050), Campania (27.034) e Veneto (19.811).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

7.971.068 casi totali

139.872 morti

5.609.136 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 2.222.060 così suddivisi:

17.309 (+242) ricoverati in ospedale ( 0,78% )

( ) 1.669 (-8 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,08% )

( ) 2.203.082 (+87.687) in isolamento domiciliare ( 99,15% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

Alla luce dei dati di oggi, rimangono solo 2 Regioni (Piemonte e Calabria) oltre la soglia della zona arancione. Oggi è netta la frenata dei ricoveri, mai così pochi da tre settimane. E’ l’effetto della variante Omicron, che sta soppiantando la Delta e nonostante il brusco aumento di contagi non provoca enormi problemi sul sistema sanitario perchè è molto meno grave in termini di letalità e ospedalizzazioni. Il numero di morti, tristemente elevato (quello di oggi è il nuovo record dallo scorso aprile), e i ricoverati di questi giorni sono ancora in grandissima parte le persone che si sono contagiate tra 2, 3 e 4 settimane fa con la variante Delta. Nei prossimi giorni ci aspettiamo quindi che questo trend (molti casi, pochi ricoveri) si confermi.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: