Covid, oggi 316 morti e 184.615 nuovi casi: secondo giorno consecutivo di diminuzione per i ricoverati nelle rianimazioni. Superato il picco dei contagi: il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 316 morti, 82.803 guariti e 184.615 nuovi casi su 1.181.179 tamponi. Oggi è risultato positivo il 15,63% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (39.683), Campania (24.451) ed Emilia Romagna (20.648).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

8.155.645 casi totali

140.188 morti

5.691.939 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 2.323.518 così suddivisi:

17.648 (+339) ricoverati in ospedale ( 0,76% )

( ) 1.668 (-1 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,07% )

( ) 2.304.202 (+101.120) in isolamento domiciliare ( 99,17% )

Il dato dei contagi evidenzia come l’Italia abbia superato il picco dei contagi, che sono in calo rispetto agli oltre 200 mila casi giornalieri raggiunti tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di questa. Inoltre oggi è il secondo giorno consecutivo in cui sono diminuiti i ricoverati in terapia intensiva: arrivano importanti segnali di svolta.

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: