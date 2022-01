Covid, oggi 287 morti e 83.403 nuovi casi positivi: aumentano i ricoveri, 5 Regioni entrano in zona arancione. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 287 morti, 76.679 guariti e 83.403 nuovi casi su 541.298 tamponi. Oggi è risultato positivo il 15,41% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Emilia Romagna (11.189), Lombardia (9.883) e Piemonte (9.564).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

8.790.302 casi totali

141.391 morti

6.093.633 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 2.555.278 così suddivisi:

19.228 (+509) ricoverati in ospedale ( 0,75% )

( ) 1.717 (+26 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,07% )

( ) 2.534.333 (+5.886) in isolamento domiciliare ( 99,18% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla, arancione e rossa

Con l’aumento dei ricoveri odierno, ben 5 Regioni entrano in “zona arancione” superando contemporaneamente la soglia di occupazione del 30% dei posti letto nei reparti e del 20% dei posti letto in terapia intensiva. Si tratta di Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia. Ad oggi soltanto la Valle d’Aosta si trova in zona arancione, mentre le altre 4 Regioni sono riuscite per questa settimana a conservare la zona gialla, ma se questi numeri non diminuiranno nei prossimi giorni, inevitabilmente, da lunedì prossimo (24 gennaio) anche le altre Regioni menzionate passeranno in zona arancione. A rischio anche Calabria, Liguria, Trentino e Marche, non lontane dalla soglia della zona arancione, mentre la Valle d’Aosta rischia sempre di più la “zona rossa”, che significa lockdown totale.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: