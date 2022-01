Covid, oggi 434 morti e 228.179 nuovi casi positivi: record assoluto di tamponi, continua l’effetto Omicron sugli ospedali. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 434 morti, 220.811 guariti e 228.179 nuovi casi su 1.481.349 tamponi. Oggi è risultato positivo il 15,40% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Oggi l’Italia ha battuto il nuovo record assoluto di contagi, ma è anche stato processato un numero enorme e senza precedenti di tamponi. Purtroppo aumenta anche il numero di morti giornalieri, che non erano così tanti da inizio aprile 2021. Record anche per il numero di guariti odierni, oltre 220 mila. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (37.823), Puglia (28.589) e Veneto (25.166).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

9.018.425 casi totali

141.825 morti

6.314.444 guariti

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 2.562.156 così suddivisi:

19.448 (+220) ricoverati in ospedale ( 0,76% )

( ) 1.715 (-2 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,07% )

( ) 2.540.993 (+6.660) in isolamento domiciliare ( 99,17% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla, arancione e rossa

Negli Ospedali continuiamo ad assistere all’effetto della variante Omicron: l’aumento dei ricoveri è sensibilmente rallentato negli ultimi giorni, le terapie intensive sono ormai stazionarie, nonostante il grande aumento dei contagi non cresce la pressione negli ospedali grazie a un virus ormai molto più lieve che determina complicazioni tali da portare al ricovero in meno dello 0,8% di tutti i contagiati. La stragrande maggioranza dei positivi (più del 99,2%), infatti, sono asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare: si tratta di persone che hanno a che fare con nulla più di una banale influenza.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: