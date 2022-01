Covid, oggi 140 morti e 68.052 nuovi casi: Liguria supera soglia della zona arancione, Valle d’Aosta rischia la zona rossa. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 140 morti, 13.379 guariti e 68.052 nuovi casi su 445.321 tamponi. Oggi è risultato positivo il 15,28% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (13.421), Emilia Romagna (8.014) e Toscana (6.952).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

6.396.110 casi totali

137.786 morti

5.133.272 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 1.125.052 così suddivisi:

12.333 (+577) ricoverati in ospedale ( 1,1% )

( ) 1.351 (+32 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,12% )

( ) 1.111.368 (+53.906) in isolamento domiciliare ( 98,78% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

Aumentano i ricoveri in tutte le Regioni. La Liguria è la prima a superare la soglia della “zona arancione”, che potrebbe scattare da lunedì 10 gennaio se i ricoveri non diminuiranno nei prossimi due giorni. A rischio “zona arancione” anche Marche e Calabria, mentre la Valle d’Aosta ha abbondantemente superato la soglia della “zona rossa” in reparto e rimane appesa al filo dei ricoveri in terapia intensiva. Ricordiamo che in “zona rossa” scatta il lockdown per tutti: rimangono aperte solo le attività essenziali.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: