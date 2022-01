Covid, oggi 259 morti e 170.844 nuovi casi: Liguria in zona arancione da lunedì 10, il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 259 morti, 30.333 guariti e 170.844 nuovi casi su 1.228.410 tamponi. Oggi è risultato positivo il 13,91% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto al dato di ieri. Il numero di casi giornalieri registrato oggi è il più alto dall’inizio della pandemia in Italia, mentre quello dei decessi è il numero più alto dallo scorso 12 maggio. Record assoluto anche di tamponi processati in un giorno dall’inizio della pandemia: non erano mai stati così tanti.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (50.104), Piemonte (20.453) e Toscana (18.868).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

6.566.947 casi totali

138.045 morti

5.163.605 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 1.265.297 così suddivisi:

12.912 (+579) ricoverati in ospedale ( 1,02% )

( ) 1.392 (+41 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,11% )

( ) 1.250.993 (+139.625) in isolamento domiciliare ( 98,87% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

Alla luce dei dati odierni, la Liguria passerà in “zona arancione” e sarà la prima Regione con le restrizioni più stringenti a partire da lunedì prossimo, il 10 gennaio. Rimarranno in zona bianca anche la prossima settimana soltanto Campania, Puglia, Sardegna, Basilicata e Molise.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: