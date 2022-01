Covid, oggi 198 morti e nuovo record di 219.441 casi positivi: la metà in 3 sole Regioni del Nord. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 198 morti, 46.770 guariti e 219.441 nuovi casi su 1.138.310 tamponi. Oggi è risultato positivo il 19,28% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Il numero di casi giornalieri registrato oggi è il più alto dall’inizio della pandemia in Italia. Da sottolineare che 110mila contagi sono stati registrati solo in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto (le stesse Regioni più colpite anche lo scorso anno).

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (52.693), Emilia Romagna (38.528) e Veneto (18.129).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

6.975.465 casi totali

138.474 morti

5.243.412 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 1.593.579 così suddivisi:

13.827 (+463) ricoverati in ospedale ( 0,87% )

( ) 1.467 (+39 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,09% )

( ) 1.578.285 (+171.960) in isolamento domiciliare ( 99,04% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e le soglie delle zone gialla e arancione

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: