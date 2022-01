Covid, ai vaccini stiamo chiedendo l’impossibile: “cercare l’immunizzazione è come inseguire un arcobaleno”

MeteoWeb

La protezione completa contro le infezioni è stata a lungo acclamata come il Santo Graal della vaccinazione. Peccato che potrebbe essere semplicemente irraggiungibile.

Nel 1846, il medico danese Peter Ludvig Panum si recò alle Isole Faroe in cerca di morbillo. L’arcipelago roccioso, che si trova a circa 200 miglia a nord della Scozia, era stato colpito da un’epidemia e Panum era stato inviato dal suo governo per indagare. Il viaggio precedette di diversi decenni la scoperta formale di virus e anticorpi, ma Panum si imbatté ancora in un’affascinante tendenza immunologica: decine di residenti più anziani delle isole, sopravvissuti a un’altra epidemia di morbillo nel 1781, ovvero 65 anni prima, non si ammalavano più. “Nessuno, per quanto ho potuto scoprire da un’attenta indagine“, scrisse in un trattato , “è stato attaccato una seconda volta“.

Panum probabilmente non se ne rese conto allora, ma le sue osservazioni aiutarono a far nascere i sentori di un’idea che sarebbe sopravvissuta al suo secolo, nel prossimo, e nel prossimo ancora: la promessa di una perfetta immunità, una protezione così completa e assoluta che potrebbe persino resistere al morbillo per tutta la vita. Dopo che i vaccini contro il morbillo sono stati autorizzati negli anni ’60, tale aspettativa è cresciuta ulteriormente. Gli esperti alla fine arrivarono a descrivere le difese dell’iniezione come così forti e rapide che il virus poteva essere immediatamente eliminato dal corpo in quasi tutti coloro che lo ricevevano, eliminando non solo i sintomi del morbillo, ma anche la possibilità stessa della proliferazione dell’agente patogeno. Per gli immunologi moderni, il fenomeno è noto come immunità sterilizzante, ovvero la capacità di “prevenire totalmente l’infezione“, ha spiegato a The Atlantic Taia Wang, immunologa della Stanford University. Il vaccino contro il morbillo è ancora spesso considerato il suo modello.

Nessuna infezione significa nessuna malattia, nessuna morte e nessuna trasmissione, la tripletta immunologica assoluta. È per questo che la sterilizzazione dell’immunità è stata spesso inquadrata come un “Santo Graal“, ciò a cui mirano i ricercatori quando progettano le loro azioni, afferma David Martinez, vaccinologo presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Ma anche la sterilizzazione dell’immunità è stata fonte di guai. Alcune persone speravano che i vaccini COVID-19 potessero ottenere un’immunità sterilizzante, soprattutto dopo che i rapporti in inverno e in primavera hanno sbandierato il sorprendente potere dei vaccini nel prevenire le infezioni, tanto che il CDC ha detto alle persone vaccinate che avrebbero potuto liberarsi delle mascherine a maggio. Poi l’immunità sterilizzante è tornata ad essere un fantasma, quando le infezioni rivoluzionarie hanno iniziato a comparire tra gli immunizzati, suscitando paura e confusione tra coloro che erano certi che i vaccini da soli avrebbero potuto reprimere la diffusione del coronavirus.

I vaccini COVID-19 non ci avrebbero mai dato un’immunità sterilizzante ed è possibile che non lo faranno mai. Ma la ragione non è solo il loro design, o la natura astuta del virus, o esposizioni pesanti e frequenti, anche se tutti questi fattori giocano un ruolo. È che la stessa sterilizzazione dell’immunità potrebbe essere un mito biologico.

La classica storia dell’immunità sterilizzante si svolge in questo modo: un agente patogeno tenta di infiltrarsi in un corpo; gli anticorpi, in agguato nelle vicinanze grazie alla vaccinazione o ad una precedente infezione, lo eliminano istantaneamente, così rapidamente che il microbo non può nemmeno riprodursi. Nessun sintomo si manifesta e la maggior parte delle cellule immunitarie del corpo non viene mai coinvolta, un po’ come un intruso che va a sbattere contro un recinto elettrico intorno a un edificio, senza lasciare le guardie di sicurezza all’interno per niente più saggi. Peccato che questa storia sia “quasi impossibile da dimostrare“, ha riferito Mark Slifka, immunologo ed esperto di vaccini presso l’Oregon Health & Science University. Per dimostrare l’immunità sterilizzante, i ricercatori devono dimostrare che un’infezione non si è mai verificata, una domanda importante, considerando che i microbiologi non sono nemmeno d’accordo su cosa sia effettivamente un’infezione. Un assalto di agenti patogeni che devastano le vie aeree o l’intestino conta certamente. Ma secondo alcuni esperti, anche una singola particella virale inizia il processo di copiatura all’interno di una cellula. Ciò è ulteriormente confuso dal fatto che molti agenti patogeni, incluso SARS-CoV-2, possono aprire un negozio all’interno dei loro ospiti senza causare un singolo sintomo. C’è, ed è sempre esistita, una disconnessione tra infezione e malattia.

Un modo per verificare l’infezione è cercare l’agente patogeno stesso, ad esempio cercando di estrarlo da un campione umano o animale e farlo crescere in un laboratorio, o strofinando i tamponi per il suo materiale genetico. Ma non tutti gli insetti sono suscettibili di replicarsi in un piatto e l’approccio genetico ha limiti di sensibilità. Gli scienziati hanno anche la possibilità di utilizzare le reazioni corporee a un microbo come lettura, se le cellule immunitarie di una persona, ad esempio, producono più anticorpi, secernono molecole di allarme o si precipitano sul sito dell’infezione, ma esistono molti tipi di risposte immunitarie e molte di esse sono transitorie o estremamente difficili da misurare senza procedure invasive. Anche i metodi più precisi potrebbero mancare il bersaglio se utilizzati nel momento sbagliato o nel posto sbagliato.

Questa grossolanità tecnica potrebbe aiutare a spiegare perché si presume che diversi vaccini storici siano sterilizzanti. Con il morbillo, ad esempio, agli scienziati inizialmente mancavano i test necessari per dimostrare il contrario, mi ha precisato Diane Griffin, immunologa della Johns Hopkins University. Quando praticamente nessuno si è ammalato dopo una campagna di vaccinazione, i ricercatori hanno pensato che anche le infezioni fossero evaporate. Ora, tuttavia, le tecniche sono molto più potenti, dando ai ricercatori la possibilità di concentrarsi anche su piccoli segnali di infezione. Le infezioni da morbillo post-vaccinazione, sebbene ancora rare, sono molto più “osservate regolarmente” di quanto si credesse una volta, ha detto Griffin.

Man mano che gli strumenti di rilevamento migliorano, ogni punto dati erode ulteriormente il mito della sterilizzazione. Con un esame accurato, gli esperti hanno riferito che illusioni simili possono probabilmente essere infrante contro vaccini presumibilmente “sterilizzanti” che proteggono da altri agenti patogeni, inclusi i poxvirus come il vaiolo, i batteri che causano la meningite e i parassiti che causano la malaria. “Penso che si stia letteralmente inseguendo arcobaleni“, ha detto Slifka. “Più ti avvicini, prima ti rendi conto che non c’è“.

Per essere chiari, molti patogeni non regolarmente vengono eliminati dal sistema immunitario. Alcuni incidenti isolati possono anche essere “sterilizzanti“, ad esempio, quando solo un paio di particelle virali entrano nel naso di qualcuno e vengono immediatamente colpite da un eccesso di anticorpi, o persino dalle cellule ad azione rapida del sistema immunitario innato, che sono sempre di pattuglia. Con il giusto rapporto tra patogeno e anticorpo, “è realizzabile“, mi ha detto Stephanie Langel, un’immunologa della Duke University. Ma non è la stessa cosa che osservare l’immunità a lungo termine che cancella costantemente lo stesso bug più e più volte, attraverso popolazioni di persone, il modo in cui viene spesso sfruttato il termine immunità sterilizzante .

Forse è più utile, come ha riferito Yonatan Grad, epidemiologo di Harvard, interpretare l’ideale dell’immunità sterilizzante proprio come questo: un ideale, piuttosto che un obiettivo pratico, come la fine irraggiungibile di un asintoto. Alcuni vaccini si trovano sicuramente molto lontano lungo questa curva, incluso il vaccino HP , che previene il cancro cervicale infettivo “essenzialmente il 100%” delle volte, ha spiegato ancora Bryce Chackerian, vaccinologo dell’Università del New Mexico. John Schiller, che ha contribuito a inventare il vaccino HPV, sottolinea che anche livelli di anticorpi molto bassi sono sufficienti per cancellare il rilevamento del virus passato e le persone vaccinate sembrano mantenere queste difese per anni. Ma lui e Chackerian ammettono ancora che confermando il caso più rigoroso di sterilizzazione potrebbe non essere possibile. “Abbiamo assolutamente dimostrato l’immunità sterilizzante?” si è chiesto Chackerian. “Non l’abbiamo fatto“.

Alla fine, tutte le discussioni sull’immunità sterilizzante diventano cavilli da nerd sulla semantica. Chiaramente, non tutte le infezioni sono clinicamente significative, o anche rilevabili dal punto di vista logistico, dati i limiti della nostra tecnologia, né è necessario che lo siano, se non c’è malattia o trasmissione. C’è, per ogni agente patogeno, una soglia alla quale un’infezione diventa problematica; tutto ciò che il sistema immunitario deve fare è sopprimere il suo aumento al di sotto di questa linea per mantenere qualcuno al sicuro.

Ma potrebbe essere proprio questo il punto. Diciamo che sterilizzare l’immunità è impossibile, che il nostro sistema immunitario non può, infatti, essere addestrato a raggiungere la perfezione. Quindi non è né una sorpresa né un difetto che i vaccini COVID-19, o altri vaccini, non riescano a farlo: un’inoculazione che protegga meravigliosamente bene dalle malattie, offrendo la massima protezione possibile, può comunque porre fine a un’epidemia. La vita sarebbe certamente più facile se i vaccini offrissero un’armatura invincibile, con gli agenti patogeni che rimbalzano semplicemente via. Ma non lo fanno, e presumere o aspettarsi che riescano a farlo può essere pericoloso. Il dubbio di sterilizzare l’immunità è un promemoria che qualsiasi risposta immunitaria può essere sopraffatta, se le esposizioni sono abbastanza pesanti e frequenti, ha riferito Grad. Il meglio che possiamo tutti sperare è funzionale immunità, più simile a un ritardante di fiamma che a un firewall, che tiene comunque a bada le brutte ustioni.

Questo è l’effetto che i nostri vaccini COVID-19 stanno producendo a palate. Sì, le persone immunizzate possono ammalarsi; alcuni di loro potrebbero anche finire in ospedale o morire per il loro incontro virale. Ma i vaccini riducono sostanzialmente queste possibilità rendendo gli ospiti inospitali. Gli sfoghi di qualsiasi gravità rimangono rari e, quando si verificano, tendono ad essere più lievi e più brevi; le persone portano meno virus e sembrano meno propense a trasmetterlo ad altri. Anche le infezioni silenziose sembrano essere più rare tra gli inoculati, segno che i corpi immunizzati stanno affrontando il virus in piena forza.

Per la maggior parte della storia di vaccinazione, gli esseri umani sono stati guidati dall’obiettivo di fermare la malattia, e questo è stato sufficiente. Il vaccino contro il vaiolo non era sterilizzante; ci ha comunque aiutato a sradicare un agente patogeno. Anche il morbillo, un virus molto più contagioso del SARS-CoV-2, può offrire un esempio ottimistico. Alcune persone finiscono per essere infettate dopo la vaccinazione. Ma il vaccino, nei decenni successivi alla sua prima introduzione, ha in gran parte portato il morbillo nel terreno negli Stati Uniti, a parte le recenti epidemie in gran parte legate ai bassi tassi di immunizzazione. E le poche persone immunizzate che si ammalano tendono ad avere quello che viene chiamato morbillo “modificato” , che non è “così grave come al solito“, mi ha detto Griffin.

“Il vaccino contro il morbillo non è perfetto“, ha spiegato Elena Conis, storica del morbillo all’Università di Berkeley. Nessun vaccino lo è. Ma questo non rende un vaccino “inutile“, ha detto Conis. “La verità è da qualche parte nel mezzo”.

Il nostro futuro con SARS-CoV-2, quindi, riguarderà più l’addomesticamento del virus che l’eliminazione. Con la vaccinazione diffusa, molti di noi saranno ancora esposti, forse anche temporaneamente colonizzati, ma spesso non sarà un grosso problema. Il più delle volte, potremmo anche non accorgercene. Anche i test positivi possono essere meno allarmanti: in assenza di sintomi, rilevare blocchi di virus potrebbe semplicemente indicare che le cellule immunitarie hanno schiacciato l’agente patogeno, lasciando dietro di sé solo detriti. Il virus diventerà meno patogeno e più passeggero, uno che fa girare le ruote difensive, per il breve tempo in cui rimane.