MeteoWeb

In base ai dati del monitoraggio settimanale esaminati in cabina di regia, altre 5 regioni dovrebbero passare in zona gialla a partire da lunedì 10 gennaio, ossia Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Umbria.

Inoltre, è da segnalare il caso della Liguria, che da martedì 4 gennaio ha superato la soglia della zona arancione. A meno di clamorose novità sui dati delle ospedalizzazioni, dunque, la Liguria sarà la prima regione a passare nella fascia di rischio superiore.